Sleeping Dogs : l’adaptation du jeu en film pourrait être sauvée par Simu Liu (Marvel)

Après plusieurs années de stagnation, le projet d’adaptation du jeu Sleeping Dogs en film semble renaître grâce à l’implication de Simu Liu. Quelques semaines après que Donnie Yen a annoncé avoir abandonné l’idée de faire un film parce que le projet n’avançait pas, l’acteur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a révélé son intention de relancer l’adaptation sur grand écran.

Un rêve qui prend forme

Lancé en 2012, Sleeping Dogs est un jeu vidéo d’action en monde ouvert qui peut plus ou moins rappeler Grand Theft Auto (GTA), se déroulant à Hong Kong et mettant en scène des combats d’arts martiaux et du parkour. Bien qu’acclamé par la critique, le jeu n’a pas rencontré le succès commercial suffisant pour justifier un projet de suite. Cependant, l’idée d’un film est restée dans les esprits, avec plusieurs tentatives pour en faire une réalité.

Donnie Yen, acteur et maître en arts martiaux, a été l’un des plus fervents défenseurs du projet. Il a passé de nombreuses années à tenter de convaincre les studios de financer l’adaptation, même en investissant avec son propre argent. Cependant, malgré ses efforts, le projet n’a jamais abouti.

### Simu Liu prend la relève

C’est Simu Liu qui a finalement relancé l’espoir des fans en annonçant sur les réseaux sociaux qu’il travaillait activement pour proposer Sleeping Dogs sur grand écran. Répondant à une question d’un internaute, l’acteur a écrit : « Je travaille avec les détenteurs des droits pour proposer Sleeping Dogs sur grand écran ! ». Il a aussi exprimé son désir d’une suite du jeu vidéo. « Peu de projets cinématographiques arrivent à franchir les étapes de pitch et de financement », a-t-il ajouté. « La passion des fans pour Sleeping Dogs nous a donné de la force. D’abord un film, puis une suite pour le jeu. Ça a toujours été le rêve ».

Il ne reste plus qu’à voir si cette nouvelle initiative portera ses fruits.