YouTube teste une option de lecture à la vitesse 4x

Vous voulez gagner encore plus de temps en regardant vos vidéos YouTube préférées ? YouTube teste actuellement une nouvelle option de lecture à 4x la vitesse normale, option actuellement réservée aux abonnés YouTube Premium. Cette fonctionnalité vient compléter le mode 2x existant, et permet donc de visionner les vidéos (encore) plus rapidement. Sur Android, les utilisateurs peuvent déjà accélérer une vidéo en maintenant leur doigt sur l’écran, doublant ainsi la vitesse de lecture. A noter que cette nouvelle option 4x devra être activée manuellement via le menu « Vitesse de lecture » dans les paramètres vidéo.

Cette vitesse accélérée s’avèrera particulièrement utile pour les tutoriels ou pour condenser des vidéos longues, même si dans ce cas la bande audio risque de devenir difficile à comprendre (d’autant que nombre de Youtubeurs parlent déjà très (trop ?) vite. L’option est disponible en test pour les utilisateurs Premium sur Android et iOS et peut être activée via You > Avantages Premium > Fonctionnalités expérimentales. Outre cette nouveauté, YouTube propose également une amélioration du son HD pour la musique. La fonctionnalité 4x restera accessible jusqu’au 26 février via l’onglet expérimental.