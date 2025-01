Meta : leak d’un document menaçant de licenciement… les leakers internes à l’entreprise

Meta en a marre des leaks, surtout lorsqu’il s’agit des fuites qui concernent les propos de son dirigeant Mark Zuckerberg. Et par une curieuse ironie, c’est un nouveau leak qui nous renseigne sur le niveau de ce ras-le-bol. « Nous essayons d’être vraiment ouverts, mais tout ce que je dis finit par fuiter. C’est pénible. » aurait ainsi lâché Zuckerberg lors d’une réunion avec ses collaborateurs. Pour parachever le tout, Guy Rosen, le responsable de la sécurité de Meta, a publié une note interne menaçant directement de licenciement les leakers internes à l’entreprise : « Nous prenons les fuites au sérieux et agirons en conséquence », déclare Rosen, qui ajoute que Meta « prendra les mesures appropriées, y compris des licenciements ».

Elon Musk et Zuckerberg : des points de convergence de plus en plus nombreux…

Après le virage « viriliste » de Zuckerberg et l’arrêt de toutes les divisions DEI (diversité) ou de modération, Meta se cale encore un peu plus sur les méthodes autoritaires de leur désormais maître à tous, Elon Musk, qui a lui aussi la réputation de tenir ses employés d’une main de fer (on ne parle pas ici de fuites sur un nouveau prototype d’appareil mais sur de simples déclarations de dirigeants).