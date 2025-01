Samsung connaît des difficultés, malgré le bénéfice d’exploitation qui a plus que doublé

Samsung a publié un bénéfice net de 7 754 milliards de wons (5,12 milliards d’euros) pour le quatrième trimestre de 2024, en hausse de 22 % sur un an. Cependant, ce résultat marque un recul de 23 % par rapport au trimestre précédent, reflétant des défis persistants dans l’activité clé de semi-conducteurs.

Les revenus ont progressé de 12 % sur un an, atteignant 75 788 milliards de wons (50,02 milliards d’euros), tandis que le bénéfice d’exploitation a plus que doublé à 6 493 milliards de wons (4,3 milliards d’euros), soit une hausse de 130%.

Le secteur des semi-conducteurs sous pression

La division des semi-conducteurs, pilier historique de Samsung, affiche un affaiblissement continu de sa rentabilité. Son bénéfice d’exploitation s’élève à 2 900 milliards de wons (1,91 milliard d’euros) pour le dernier trimestre, en baisse par rapport aux 3 900 milliards de wons (2,57 milliards d’euros) du troisième trimestre et loin derrière les 8 000 milliards de wons (5,28 milliards d’euros) réalisés par son rival sud-coréen SK Hynix. Ce dernier, leader sur le marché des puces haute performance (HBM3E) dédiées à l’IA, a accentué son avance en produisant des modèles 12 couches, tandis que Samsung peine à convaincre avec ses puces 8 couches.

Samsung aurait obtenu une validation partielle pour fournir ses HBM3E à Nvidia, un acteur majeur de l’IA. Toutefois, ce retard technologique a pesé sur la confiance des investisseurs : l’action de Samsung a chuté de plus de 10 % au quatrième trimestre, cumulant une perte annuelle d’environ 30 %. La société souligne également des coûts de recherche et développement élevés, et des investissements précoces dans des technologies avancées, dans un contexte de demande atone pour les puces traditionnelles (PC, smartphones).

Smartphones Galaxy et téléviseurs en perte de vitesse

En dehors des semi-conducteurs, Samsung subit les contrecoups d’une concurrence accrue. Sa division mobile a vu son bénéfice d’exploitation chuter de 25 % par rapport au trimestre précédent, malgré des lancements de produits récents dont l’impact s’estompe. Les téléviseurs n’échappent pas à cette tendance, avec un recul de 60 % des profits.

« Toutefois, sur l’ensemble de l’année, les ventes de produits phares ont connu une forte croissance grâce à la croissance à deux chiffres de la gamme Galaxy S24 dotée de la technologie Galaxy AI, les tablettes et les produits portables ayant également augmenté en termes de valeur et d’expéditions », a déclaré Samsung.

Sur l’ensemble de 2024, Samsung affiche un bénéfice net de 34 451 milliards de wons (22,74 milliards d’euros) et un chiffre d’affaires en hausse de 16 % à 300 871 milliards de wons (199,23 milliards d’euros). Si le géant coréen table sur une reprise progressive, il prévient que les perspectives pour le premier trimestre 2025 restent limitées, en raison des incertitudes persistantes autour des semi-conducteurs et de la concurrence technologique.

Ainsi, Samsung doit relever un double défi : rattraper son retard dans les puces haute performance tout en relançant l’innovation dans ses divisions grand public.