Sony ne va plus imposer un compte PSN pour ses jeux sur PC

Les joueurs PC vont être ravis d’apprendre que Sony n’impose plus un compte PlayStation Network (PSN) pour jouer à certains jeux. Ce sera une réalité dès demain avec la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 sur PC.

Plus de compte PSN obligatoire pour les jeux Sony sur PC

Jusqu’à présent, Sony obligeait les joueurs PC sur Steam à avoir un compte PSN, ce qui était tout particulièrement embêtant pour les personnes se situant dans des pays où le PSN n’est pas disponible. En effet, de nombreuses régions du monde n’ont pas accès à ce service. De fait, les joueurs concernés ne pouvaient pas jouer aux titres en question. Leur seule solution, s’ils voulaient à tout prix profiter de l’expérience, était de passer par le téléchargement illégal.

Mais cela évolue maintenant. « Un compte PlayStation Network deviendra optionnel pour ces titres sur PC », indique Sony. Les jeux concernés sont Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered et Horizon Zero Dawn Remastered.

Des cadeaux pour les joueurs

Mais Sony a naturellement envie que la plupart des joueurs aient un compte PSN. C’est pour cela que le groupe leur propose des cadeaux, dont voici la liste :

Marvel’s Spider-Man 2 :

Débloquez les tenues suivantes en avance : Tenue Spider-Man 2099 noire et Tenue Miles Morales 2099.

God of War Ragnarok :

Débloquez l’accès à l’Armure de l’Ours Noir dans le premier coffre d’objet perdu dans le Royaume entre les Royaumes (précédemment uniquement disponible dans une Nouvelle Partie +) et un lot de ressources (500 Hacksilver et 250 XP).

The Last of Us Part II Remastered :

+50 points pour activer des fonctionnalités bonus et débloquer des extras.

La veste de Jordan d’Intergalactic: The Heretic Prophet comme skin pour Ellie.

Horizon Zero Dawn Remastered :

Débloquez l’accès à la tenue Nora Valiant.

Sony ajoute que les créateurs de jeux chez PlayStation Studios continueront de travailler pour offrir plus d’avantages aux joueurs choisissant de créer un compte PlayStation Network.