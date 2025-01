Spotify révèle avoir versé 10 milliards de dollars à l’industrie musicale en 2024

Spotify, le principal service de streaming avec 402 millions d’utilisateurs (dont 252 millions avec un abonnement payant), a annoncé avoir versé 10 milliards de dollars à l’industrie musicale en 2024. Selon ses déclarations, Spotify a distribué près de 60 milliards de dollars à l’industrie musicale depuis ses débuts.

Un message pour défendre la rémunération des artistes

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie de la part de Spotify pour contrer les critiques concernant la rémunération des artistes. En effet, certains observateurs estiment que les artistes ne sont pas suffisamment rémunérés pour leurs œuvres diffusées sur les plateformes de streaming. Spotify précise cependant que les 10 milliards de dollars incluent non seulement les paiements aux artistes, mais également ceux destinés à d’autres acteurs de l’industrie musicale, comme les éditeurs.

David Kaefer, vice-président du Business Music chez Spotify, a défendu la plateforme : « Pour beaucoup de gens, ces chiffres peuvent passer inaperçus. Et ils se demandent sans doute pourquoi Spotify insiste autant sur ces points », a-t-il déclaré. Selon lui, ces efforts sont importants car le système mis en place fonctionne et a encore un potentiel de développement important. En effet, avec plus de 500 millions d’abonnés payants dans le monde, Spotify se fixe comme objectif d’atteindre un milliard d’abonnés payants à l’avenir.

Des critiques concernant les paiements par stream

Malgré ces annonces, les plateformes de streaming continuent d’être critiquées pour le faible montant des paiements par stream. Une étude récente de Duetti, une plateforme de financement musical, a révélé que les paiements pour les artistes indépendants se stabilisent après une période de baisse, mais que Spotify reste l’une des plateformes les moins rémunératrices, avec 3 dollars pour 1 000 streams. En comparaison, des services comme Amazon Music et Apple Music payent respectivement 8,8 dollars et 6,2 dollars pour 1 000 streams.

Cependant, Spotify reste ferme sur son modèle de rémunération. Selon un porte-parole de l’entreprise, le paiement par stream ne serait pas une approche viable, car cela réduirait l’engagement des utilisateurs et limiterait les opportunités pour les artistes. Spotify mise plutôt sur l’augmentation de l’engagement des utilisateurs, avec des outils comme Discover Mode, qui permet aux artistes de mieux mettre en avant leurs chansons tout en acceptant une réduction de rémunération.

En résumé, Spotify cherche à démontrer qu’il contribue de manière significative à la rémunération des artistes tout en poursuivant son objectif de croissance dans l’univers du streaming musical.