Faux avis sur Internet : Google promet de mettre en place des sanctions

Google a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les faux avis publiés sur sa plateforme, après un accord avec la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité britannique de la concurrence. Ce rapprochement intervient après qu’une enquête menée par la CMA a révélé des insuffisances dans les efforts de Google pour détecter et supprimer ces avis frauduleux.

Des mesures renforcées contre les faux avis

La CMA avait précédemment accusé Google de ne pas faire assez pour protéger les consommateurs contre les faux avis. Selon l’autorité, les pratiques de détection et de suppression des avis suspectés étaient insuffisantes, et les sanctions appliquées aux entreprises impliquées dans de telles pratiques étaient faibles. Dans ce cadre, Google s’est engagé à améliorer ses mécanismes de détection et de suppression, et à suspendre les comptes d’entreprises ayant publié des avis artificiels.

Parmi les nouvelles mesures, Google annonce que les entreprises identifiées pour avoir manipulé leurs avis verront apparaître des alertes visibles sur leurs profils. Ces avertissements permettront aux consommateurs d’être informés qu’une activité suspecte a été détectée. De plus, la publication de nouveaux avis pourra être suspendue, et les entreprises fautives risquent de voir leurs avis supprimés pendant six mois.

L’impact des faux avis

Les faux avis sur Internet ont un impact significatif sur les décisions d’achat des consommateurs, en particulier dans des secteurs comme le tourisme. La CMA estime que les avis influencent les dépenses des consommateurs britanniques à hauteur de 23 milliards de livres par an. En réponse, Google a déclaré que la plateforme bloque des millions de faux avis chaque année, souvent avant même leur publication.

Cette initiative de Google s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre la désinformation en ligne. Une enquête similaire concernant Amazon est toujours en cours en Grande-Bretagne.