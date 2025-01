Canon dévoile un capteur de 410 mégapixels… destiné aux appareils professionnels

Canon vient de frapper un grand coup dans le secteur de capteurs photo en dévoilant son nouveau capteur CMOS de 410 mégapixels, soit une résolution maximale de 24 K ! A un tel niveau de résolution, il devient possible de zoomer et d’agrandir un cliché sans aucune perte de détails. Ce capteur 24 K est de format 35 mm « Full Frame », qui est la taille standard pour de nombreux appareils photo professionnels, et le rend donc compatible avec une large gamme d’objectifs. Canon s’attend à ce que ce capteur soit utilisé dans des domaines comme la surveillance, la médecine et l’industrie, là où une résolution extrême apporte un vrai « plus ».

Outre ses capacités d’affichage, le CMOS 24 K peut filmer des vidéos à huit images par seconde. La version monochrome peut même filmer des vidéos de 100 mégapixels à 24 images par seconde en regroupant les pixels (Pixel Binning). Canon précise en outre que pour parvenir à une telle prouesse technologique, ses ingénieurs ont dû redessiner le motif de circuit et utiliser une structure empilée rétroéclairée, ce qui n’en dira pas beaucoup plus aux néophytes (soyons honnêtes). Le nouveau capteur CMOS 24 K de Canon n’a pas encore de date de disponibilité.