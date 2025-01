Extremely OK Games annule le jeu Earthblade, successeur du titre indé culte Celeste

C’est peu dire qu’Earthblade était un jeu extrêmement attendu. Développé par le studio Extremely OK Games, à qui l’on doit le cultissime jeu de plateforme-aventure Celeste et le très bon TowerFall, Earthblade s’annonçait comme la prochaine pépite de la scène indé. Malheureusement, éreinté par le travail nécessaire pour mener le projet à bien, les dirigeants du studio ont préféré jeter l’éponge : « Noel et moi… avons commencé à réfléchir à la façon dont nous vivons le développement du jeu au quotidien, et nous avons réalisé que cela devenait un véritable défi depuis longtemps », écrit Maddy Thorson, co-dirigeante du studio avec Noel Berry. « Bien sûr, travailler sur un même projet pendant si longtemps finit toujours par devenir pesant, mais ici, le problème semble plus profond. Le succès de Celeste a exercé une pression sur nous pour livrer quelque chose de plus grand et de meilleur avec Earthblade, et cette pression est en grande partie la raison pour laquelle travailler dessus est devenu si épuisant. »

Présenté lors des Game Awards 2022 (voir trailer plus haut), avec même des séquences de gameplay, EarthBlade semblait pourtant en bonne voie de développement. Personne ne pouvant souhaiter que des développeurs tombent en burnout pour un jeu vidéo, l’arrêt du projet était sans doute devenu la seule chose correcte à faire. Dommage malgré tout…