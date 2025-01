L’IA et le cloud sont au cœur de la feuille de route de l’Arcep

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a présenté sa feuille de route pour les cinq prochaines années. Cette stratégie, alignée avec l’ambition 2030 de l’institution, vise à moderniser les infrastructures numériques françaises tout en garantissant la liberté d’Internet.

Un rôle renforcé dans la régulation du numérique

Depuis près de trois décennies, l’Arcep supervise les secteurs des télécommunications, de la poste et plus récemment de la presse. Dans le cadre de la loi sur la régulation de l’espace numérique (SREN) et du règlement européen DMA, l’Autorité a vu ses responsabilités étendues. Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, a souligné que l’objectif est de « doter le pays des infrastructures numériques pour les décennies à venir » et de s’assurer qu’Internet « reste un espace de libertés ». L’Arcep doit désormais prendre en compte des enjeux nouveaux, tels que la régulation de la distribution de la presse, la régulation du cloud ou encore l’impact environnemental du numérique.

L’avenir de la presse et du cloud

Concernant la presse, l’Arcep prévoit une cartographie des marchands de presse, accompagnée d’un nouveau cadre de rémunération pour « renforcer l’attractivité du métier ». Cette initiative devrait aboutir d’ici l’été. En parallèle, le régulateur travaille à l’amélioration de la concurrence sur le marché du cloud. Il compte élaborer un cadre tarifaire et technique visant à simplifier le changement de fournisseurs, un enjeu crucial dans un secteur en pleine expansion.

Environnement et santé publique

L’Arcep ne néglige pas les préoccupations environnementales. Elle collabore avec l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour évaluer l’impact des technologies comme l’intelligence artificielle, tout en soutenant des initiatives d’écoconception pour les équipements numériques. Un partenariat avec l’Arcom donnera également lieu à une étude sur les enjeux de santé publique liés à l’économie de l’attention et aux services numériques addictifs.

Ainsi, la feuille de route de l’Arcep pour les cinq prochaines années s’annonce comme un projet ambitieux pour faire face aux défis technologiques et sociaux à venir.