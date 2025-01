Samsung dévoile le WAFX-P, un écran géant interactif pour les salles de classe

Samsung vient de dévoiler le WAFX-P, un écran interactif pour salles de classe alimenté par l’IA et fonctionnant sous Android 15. Conçu pour améliorer les environnements éducatifs et intégrant certaines fonctionnalités des appareils Galaxy avec One UI 7, cet écran propose des outils à priori utiles dans une salle de classe, à l’instar d’une version personnalisée de Circle to Search permettant aux élèves de cercler du texte ou des images pour recevoir des informations ciblées provenant de sources fiables. La fonctionnalité exclusive AI Summary de Samsung est également intégrée et produit des résumés automatiques des leçons tout en simplifiant la planification des cours. L’écran propose aussi la fonction Live Transcript, qui génère des notes en temps réel à partir du contenu oral.

Le WAFX-P est disponible en plusieurs modèles de 56, 75 et 86 pouces, et embarque une caméra 4K, une unité de traitement neuronal (NPU) et 16 Go de RAM. A noter que le panneau tactile du WAFX-P prend en charge le stylet . Ce n’est certes pas la première fois que Samsung intègre des fonctionnalités de One UI dans des écrans plus grands, mais le WAFX-P est bien le premier à associer ses capacités d’IA à des outils éducatifs. Samsung n’a pas encore précisé le tarif ou la date de lancement de ce nouveau produit.