Meta confirme que le système de facts-checking sera préservé en dehors des États-Unis

C’était une réaction attendue après les avertissements de l’Europe et de la France : Meta vient d’annoncer que son programme de facts-checking restera opérationnel en dehors des États-Unis « pour le moment », et ce au moment même où le réseau social envisage la transition vers un système de notes communautaires similaire à celui de X, la plateforme d’Elon Musk. Ce changement majeur de stratégie intervient après plusieurs années de mise en place de mesures de modération en réponse aux nombreuses critiques concernant la propagation de désinformation sur Facebook et Instagram. Histoire sans doute d’apaiser les craintes, Nicola Mendelsohn, responsable des affaires mondiales de Meta, a confirmé lors du forum de Davos que rien ne sera modifié pour la version internationale des différents services de Meta.

A terme, l’expansion du système de notes communautaires à l’international pourrait cependant rencontrer quelques obstacles, notamment en Europe où des réglementations plus strictes comme le Digital Services Act (DSA) ont pour objectif principal la fin des fake news. Ces régulations règlementaires pourraient compliquer les efforts de Meta pour remplacer le facts-checking par un système nettement moins formalisé et pour tout dire beaucoup plus perméable à la diffusion de « fakes » en tous genres.