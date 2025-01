Sommet sur l’IA à Paris : la véracité de l’information et la création artistique au programme

Les 8 et 9 février prochains, à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et à la Conciergerie, se tiendra un événement culturel en marge du sommet mondial sur l’intelligence artificielle. Organisé par le ministère de la Culture, ce week-end sera dédié à l’impact de l’IA sur la création artistique et la production de l’information.

L’objectif principal de cet événement est de permettre au grand public d’explorer les enjeux et les défis liés à l’IA. Comme l’explique le ministère à l’AFP, cet événement a été conçu pour « donner un temps suffisamment long à la culture pour éclairer les enjeux, les opportunités et les défis liés à l’IA ». Les discussions porteront sur des sujets variés, allant des nouvelles formes artistiques à la véracité de l’information en passant par les questions de droit d’auteur et de traçabilité, particulièrement dans le contexte de l’IA générative.

À la BnF, le samedi 8 février, des ateliers seront proposés, tels que Compar: IA, un outil permettant aux participants de discuter avec deux intelligences artificielles sur un même sujet, afin de choisir la réponse la plus pertinente. Les enfants pourront également tester des dispositifs ludiques, comme un téléphone à cadran permettant de générer des images ou des jeux interactifs autour des héros de l’Antiquité.

Le dimanche, la Conciergerie accueillera une exposition consacrée à l’IA et à l’art visuel, mettant en lumière des artistes qui utilisent cette technologie comme outil ou qui s’en inspirent pour aborder les questions qu’elle soulève.

Cet événement précède le sommet de Paris sur l’IA, qui se tiendra les 10 et 11 février au Grand Palais. Ce sommet réunira des personnalités de premier plan, telles que Donald Trump, Elon Musk et Narendra Modi, et abordera des thèmes cruciaux comme l’impact environnemental de l’IA, son accessibilité et sa gouvernance mondiale.