Droits voisins : Google renouvelle son accord avec les médias français

Google annonce avoir renouvelé son accord sur les droits voisins avec l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), qui regroupe de nombreux médias français. Cela couvre plus de 160 publications de presse en France.

Le précédent accord remontait à 2022. Ces droits voisins du droit d’auteur ont été mis en place pour les plateformes numériques en 2019 par une directive européenne. Ils permettent aux journaux, magazines ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés sur internet par les géants comme Google, dont le moteur de recherche affiche des extraits de presse dans ses pages de résultats.

Négocié par la Sacem sur mandat de l’Alliance, cet accord formalise les principes de rémunération des éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs contenus.

Faten Dubarry, directrice des partenariats news pour la France, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Google, déclare :

Notre accord avec l’APIG démontre notre engagement à soutenir un écosystème d’information numérique sain et dynamique. Nous sommes la première entreprise à avoir mis en œuvre un programme dédié à la conformité à la directive européenne sur le droit d’auteur, dont peuvent bénéficier les éditeurs de toutes tailles et de tous horizons.

De son côté, Pierre Louette, PDG du Groupe Les Echos-Le Parisien et Président de l’Alliance, indique :

Cet accord, fruit d’un dialogue constructif, prouve que le respect effectif du droit peut contribuer au financement de la presse et du journalisme, et qu’une coopération entre plateformes et médias est possible.