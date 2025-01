The Blood of Dawnwalker : des anciens de CD Projekt RED dévoilent leur prochain titre (et ça déboite)

Le studio Rebel Wolves ne tardera pas à se faire un nom : fondé en 2022 par des anciens du prestigieux studio polonais CD Projekt RED, Rebel Wolves vient de dévoiler la première cinématique suivie de très courtes séquences de gameplay de leur tout premier titre, The Blood of Dawnwalker. Ambiance dark fantasy et combats « soulesques » au programme pour ce titre baignant à priori dans une atmosphère très sombre, plus sombre encore que celle de The Witcher. Le jeu a pourtant les mêmes « vibes » que le banger de Projekt RED, et pour cause : à la tête du projet The Blood of Dawnwalker on retrouver un certain Konrad Tomaszkiewicz, qui n’est autre que le réalisateur de The Witcher 3 !



Le pitch du jeu est encore mince, mais l’on sait tout de même que l’action se situe au XIVe siècle et que le joueur dirigera les pas de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker. Ce dernier ne dispose que de 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille. A noter que le trailer montre aussi de courtes séquences de gameplay… particulièrement prometteuses. Le studio nous en montrera plus à ce sujet durant l’été prochain. The Blood of Dawnwalker est en développement pour PlayStation 5, Xbox Series et PC.