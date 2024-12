Project Century : les développeurs des Yakuza dévoilent leur prochain projet (trailer)

Le studio Ryu Ga Gotoku est décidément la plus belle perle de l’éditeur Sega. Outre l’annonce d’un nouveau Virtua Fighter que l’on attend déjà avec une impatience non feinte, le studio à qui l’on doit la franchise des Yakuza/Like a Dragon concocte un nouveau titre en monde ouvert baptisé temporairement Project Century. L’action se déroule dans le Japon du début du 20ème siècle, et l’on retrouve la patte du studio dans des combats de rue ultra violents plus proches de The Raid que de IP Man dans le style. Un gros travail a aussi été fait sur les décors et sur l’animation dans les rues. Ambitieux donc, d’autant que le jeu sera à priori un open world et que les activités devraient être nombreuses. On note toutefois un ton plus sérieux que dans Like a Dragon, ce qui n’est sans doute pas un mal pour retranscrire l’ambiance d’une époque aussi lointaine.



Project Century n’a pas encore de date de sortie, et il serait très étonnant qu’un projet aussi imposant soit terminé d’ici quelques mois. 2026 est donc le plus probable, à minima.