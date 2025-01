Le réveil Nintendo Alarmo arrivera finalement en mars pour tout le monde

Nintendo a fait une annonce aujourd’hui… mais cela concerne son réveil Alarmo et non la Switch 2. La firme japonaise déclare qu’il sera finalement disponible à l’achat en mars et non en janvier comme cela était prévu jusqu’à présent.

Un report pour la sortie du réveil Nintendo Alarmo

Le réveil musical Alarmo est d’ores et déjà disponible au prix de 99,99€ pour ceux qui ont un abonnement Nintendo Switch Online. Mais pour tous les autres qui veulent se le procurer, il y a un report de quelques semaines. Nintendo parle maintenant d’une disponibilité en mars, sans évoquer un jour précis.

Le réveil Nintendo Alarmo est un appareil interactif conçu pour offrir une expérience de réveil inspirée des jeux vidéo de la firme. Voici les principales caractéristiques et fonctionnalités de cet appareil :

Détection de mouvement : Alarmo utilise des capteurs pour détecter les mouvements de l’utilisateur. La sonnerie s’arrête automatiquement lorsque l’utilisateur se lève du lit, créant une interaction ludique.

Alarmo utilise des capteurs pour détecter les mouvements de l’utilisateur. La sonnerie s’arrête automatiquement lorsque l’utilisateur se lève du lit, créant une interaction ludique. Sonorités et visuels : le réveil propose une trentaine de sonneries issues de quelques jeux Nintendo, accompagnées d’animations visuelles sur son écran couleur. Cela permet de se réveiller dans une ambiance immersive.

le réveil propose une trentaine de sonneries issues de quelques jeux Nintendo, accompagnées d’animations visuelles sur son écran couleur. Cela permet de se réveiller dans une ambiance immersive. Suivi du sommeil : Alarmo peut suivre le temps passé au lit et le temps nécessaire pour se lever, offrant ainsi des statistiques sur le sommeil.

Alarmo peut suivre le temps passé au lit et le temps nécessaire pour se lever, offrant ainsi des statistiques sur le sommeil. Modes de réveil : il existe plusieurs modes, y compris un mode énergique où la sonnerie augmente progressivement en intensité, et un mode tranquille pour un réveil plus doux. Un mode classique permet également d’utiliser Alarmo comme un réveil traditionnel.

il existe plusieurs modes, y compris un mode énergique où la sonnerie augmente progressivement en intensité, et un mode tranquille pour un réveil plus doux. Un mode classique permet également d’utiliser Alarmo comme un réveil traditionnel. Connectivité : Alarmo peut se connecter à un compte Nintendo via un code QR, permettant d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Certains utilisateurs ont signalé que la détection de mouvement n’est pas toujours fiable, ce qui peut affecter l’expérience de réveil. Par exemple, il arrive que le réveil ne détecte pas lorsque la personne quitte le lit, ce qui peut fausser les statistiques de sommeil.