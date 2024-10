Alarmo : Nintendo dévoile un réveil-matin connecté qui réagit aux mouvements

Alors que l’on attend toujours des nouvelles concrètes de la Switch 2, Nintendo prend tout le monde à contre-pied avec Alarmo, un réveil-matin 2.0 qui réagit aux mouvements. Dit autrement, il suffit de faire certains gestes bien précis pour le mettre en mode répétition ou arrêter l’alarme par exemple. C’est probablement cet appareil qui avait été enregistré dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC). On retrouve d’ailleurs les composants listés par l’agence, soit la puce radio Wi-Fi 2,4 GHz et un capteur mmWave de 24 GHz. Comme on peut s’en douter, les sons et les sonneries de l’Alarmo font référence aux jeux iconiques de la firme de Kyoto, comme Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey et Ring Fit Adventure. 35 scènes audio sont proposées en standard, mais il est même possible de connecter l’appareil à son compte Nintendo afin d’obtenir d’autres sonorités/alarmes provenant des jeux Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8, sachant que d’autres sons seront proposés gratuitement à l’avenir. A noter que l’appareil semble aussi doté d’un traqueur de sommeil.

Voici comment Nintendo présente ce nouveau produit pour le moins inattendu : « Vous pouvez aussi consulter les *Records* pour voir à quel point vous bougez pendant votre sommeil, régler une sonnerie horaire à thème selon le titre que vous avez choisi, et passer du mode *Steady* (continu) au mode *Gentle* (doux) pour votre réveil. En mode *Steady*, l’alarme devient progressivement plus intense plus vous restez au lit, tandis qu’en mode *Gentle*, le niveau d’intensité reste constant. Il y a également un mode *Button* pour une expérience plus traditionnelle avec un bouton pour « taper sur le snooze ». Vous pouvez même utiliser des sons apaisants pour vous endormir avec de la musique relaxante et des sons à l’heure que vous avez définie pour vous coucher. »

L’Alarmo coûte 99,99 dollars et sera disponible début 2025. A noter que les abonnés à Switch Online peuvent déjà se le procurer en avant-première.