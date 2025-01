Free organise une conférence le 14 janvier, peut-être pour une nouvelle Freebox Pro

Free Pro donne rendez-vous le 14 janvier pour organiser sa première conférence de 2025. Elle aura lieu au siège social d’Iliad à Paris, comme les autres conférences du groupe.

Comme à son habitude, Free reste très discret concernant la ou les annonces qui seront faites le 14 janvier. Une possibilité est la présentation d’une nouvelle Freebox Pro. Le modèle d’origine remonte à 2021 et se veut moins intéressant que la Freebox Ultra destinée au grand public. On peut donc imaginer que la box pour les professionnels va se mettre au niveau de la box pour le public.

L’actuelle Freebox Pro propose un accès en fibre optique avec un débit de 7 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. En comparaison, la Freebox Ultra propose 8 Gb/s symétriques. De plus, elle supporte le Wi-Fi 7, là où la Freebox Pro prend en charge le Wi-Fi 6E (depuis 2023). Son prix est de 39,99€ HT/mois pendant un an puis 49,99€ HT/mois.

Bien sûr, il se pourrait que Free annonce autre chose lors de son rendez-vous la semaine prochaine. Mais le fait que la société invite les médias à son siège social suggère bel et bien qu’il y aura une annonce matérielle intéressante. Free ne va pas inviter les journalistes juste pour annoncer un changement tarifaire par exemple.

Rendez-vous donc le 14 janvier pour savoir ce que Free nous mijote.