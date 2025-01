On a retrouvé Charlie, le Bouvier bernois… grâce à un drone équipé d’une caméra thermique

Un Bouvier bernois nommé Charlie, porté disparu dans l’Illinois depuis une semaine, a été retrouvé grâce à une organisation locale de secours pour animaux et un drone équipé d’une caméra thermique. Charlie avait disparu le 31 décembre dans la région de Crystal Lake, laissant sa propriétaire, Kate Belmonte, bouleversée et lançant des appels à l’aide sur Facebook. Le chiot, amical mais un peu timide, n’avait pas son collier et s’était probablement égaré en explorant les étangs et les zones humides des environs. L’organisation Dog Gone Pet Recovery a collaboré avec la société Smithic Air, qui a utilisé un drone à imagerie thermique afin de localiser l’animal.



Le 5 janvier, le drone a fini par repérer Charlie comme un petit point orange, et les images du sauvetage publiées en ligne capturent le moment émouvant où ils ont confirmé que c’était bien lui. Retrouvé à quelques minutes de chez lui, Charlie ne pouvait pas marcher en raison d’un fémur cassé, probablement à cause d’un accident de voiture. Malgré les blessures de Charlie, la technologie avancée et les efforts coordonnés des secouristes ont permis de le ramener à sa famille évidemment soulagée.