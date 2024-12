Christopher Nolan annonce sa prochaine création, et ce n’est pas un film de S.F !

On lui doit Inception, la trilogie Batman, le sophistiqué Tenet ainsi que le superbe Interstellar. C’est donc peu dire que Christopher Nolan apprécie les univers geek et de S.F, et pourtant la prochaine création du réalisateur britannique n’aura absolument rien à voir avec les thématiques de ses précédents films. Paramount a en effet confirmé que Nolan travaillait sur l’adaptation de L’Odyssée d’Homère, l’une des œuvres littéraires majeures de l’humanité : « Le prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey, est une épopée mythique d’action tournée à travers le monde en utilisant une toute nouvelle technologie de film IMAX. Le film porte pour la première fois l’œuvre fondatrice d’Homère sur les écrans IMAX et sortira dans les salles du monde entier le 17 juillet 2026. »

On connait aussi le casting, composé d’une flopée de stars comme Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson et Lupita Nyong’o, Des fuites indiquent que Matt Damon jouerait Ulysse, Holland serait Télémaque, Hathaway interprèterait Pénélope, et Charlize Theron serait Athéna.

L’Odyssée raconte les aventures d’Ulysse, héros grec également connu sous le nom d’Odysseus, qui met dix ans à regagner son île d’Ithaque après avoir joué un rôle décisif dans la guerre de Troie. Ce périple est jalonné de rencontres avec des figures mythologiques telles que la nymphe Calypso, la magicienne Circé, les sirènes, Nausicaa, ainsi que les Cyclopes. Une fois rentré chez lui, Ulysse doit affronter les prétendants qui convoitent sa femme Pénélope et rétablir l’ordre aux côtés de son fils Télémaque. A noter que Cette épopée complète également certains aspects de la guerre de Troie, comme la conception du cheval de Troie et la chute de la cité, absents de L’Iliade. Composée de 12 109 vers en hexamètres dactyliques et organisée en 24 chants, L’Odyssée se divise en trois grandes sections : la Télémachie (chants I-IV), les récits des aventures d’Ulysse (chants V-XII), et son retour accompagné de sa vengeance (chants XIII-XXIV).