Indiana Jones : d’autres jeux seraient déjà en projet

Indiana Jones est l’un des très bons jeux de cette fin d’année, en plus d’être aussi un Indy dans la droite lignée et dans le ton des trois premiers chefs d’œuvre de Spielberg. Et la bonne nouvelle du jour, c’est que d’autres jeux de l’archéologue-aventurier seraient déjà en projet ! L’insider Daniel Ritchman, dont le niveau de prédiction est tout de même nettement plus satisfaisant que celui de Jez Corden, affirme haut et fort que LucasFilm aurait donné son accord pour d’autres jeux.

Looks like we're getting more Indy games 👀 — Daniel Richtman (@DanielRPK) December 22, 2024

On n’en saura malheureusement pas plus. L’un de ces jeux (voire tous ces jeux) est-il développé par MachineGames (à qui l’on doit Indiana Jones et le Cercle Ancien pour rappel) ? Nul ne le sait pour l’heure, mais on ne serait évidemment pas contre une suite des aventures d’Indy, surtout si la qualité du titre est au même niveau que le Cercle Ancien. Etant donné qu’il ne faut plus s’attendre à de nouveaux films (il vaut mieux vu la piètre qualité du dernier Indy et surtout de l’âge d’Harrison Ford), c’est donc le jeu vidéo qui peut désormais continuer à rendre l’homme au fouet immortel.