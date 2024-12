L’Ukraine a entrainé l’IA de ses drones avec les données de plusieurs millions d’heures de séquences vidéos

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est devenu le théâtre de la première utilisation significative de la guerre assistée par IA, les deux camps s’appuyant massivement sur des drones pour la reconnaissance, le ciblage et les frappes de précision. Ces armes aériennes, petites et économiques, remplissent des missions autrefois réservées aux avions de chasse coûteux, et redéfinissent largement les stratégies de combat modernes.

On apprend aujourd’hui que l’Ukraine a centralisé et analysé des données vidéo provenant de plus de 15 000 drones via des systèmes comme OCH qui ont collecté plus de deux millions d’heures de séquences depuis 2022. Ces données alimentent l’entraînement de l’IA, permettant ainsi une identification plus précise des cibles. Un autre système, Avengers, utilise l’IA pour repérer jusqu’à 12 000 équipements russes par semaine. Outre ces efforts locaux, des entreprises internationales comme Palantir et Anduril fournissent des technologies avancées pour renforcer les défenses de l’Ukraine.

L’utilisation de l’IA dans sur le terrain des combats soulève des préoccupations éthiques concernant des frappes de plus en plus souvent indiscriminées et sans égard pour les forces humaines en présence. Les défenseurs de ces technologies affirment de leur côté que ces systèmes peuvent réduire les dommages collatéraux grâce à une meilleure précision. Un débat sans fin et probablement sans réponse tranchée…