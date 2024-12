Voilà qui sera sans doute beaucoup commenté : l’Arizona State Board for Charter Schools a approuvé la demande de l’Université d’Unbound pour ouvrir une « école » en ligne entièrement gérée par l’IA pour les élèves de la quatrième à la huitième année. Basée sur le modèle « 2hr Learning » d’Unbound, cette formation offrira seulement deux heures d’enseignement académique par jour, deux heures entièrement supervisées par des systèmes d’IA provenant de plateformes comme IXL et Khan Academy.

L’IA analysera les réponses des élèves, le temps passé sur les tâches et même les indices émotionnels afin d’adapter la difficulté et la présentation des contenus et d’optimiser l’apprentissage. Le reste de la journée sera consacré à d’autres ateliers tels que la littérature financière, la prise de parole en public et la pensée critique, ateliers animés par des « guides » plutôt que des enseignants traditionnels. Unbound affirme que grâce à ces « innovations », ses étudiants peuvent apprendre deux fois plus en deux fois moins de temps que dans les systèmes éducatifs standards.

Déjà utilisé dans des établissements privées au Texas, le modèle d’Unbound suscite à la fois de l’intérêt et bien sûr pas mal de scepticisme. Bien que l’entreprise vante l’apprentissage accéléré de ses élèves, des critiques s’interrogent sur l’impact éducatif consistant à remplacer les enseignants par l’IA. Soutenus par des financements et un lobbying actif de la Fondation Bill et Melinda Gates, ces outils d’apprentissage personnalisés comme ceux utilisés par Unbound s’intègrent de plus en plus souvent dans le système éducatif américain, bien que leur efficacité reste largement contestée par nombre d’experts. Unbound cherche également à obtenir des autorisations similaires pour ouvrir d’autres formations/écoles basées sur l’IA en Arkansas et en Utah.