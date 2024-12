Karaté Kids : Legends : un trailer qui sonne le grand retour de Jackie Chan

Karaté Kids est l’un des innombrables succès grand public de l’année 1984, avec Ghostbusters, Gremlins, Terminator, Les Griffes de la Nuit, Indiana Jones et le Temple Maudit, Dune, Nausicaa, Le Flic de Beverly Hills, Amadeus ou bien encore L’Histoire sans Fin (oui, c’est fou). Le succès du film est tel que Columbia Pictures décidera de produire trois suites, en 1986, 1989 et 1994. L’histoire d’un ado (Daniel LaRusso) s’entrainant avec ferveur aux arts martiaux afin de devenir un champion dans sa catégorie avait tout pour fasciner le jeune public de l’époque, et cela devrait encore être le cas en 2025 avec Karaté Kids : Legends. Au casting, on retrouvera avec une certaine émotion Ralph Macchio (l’ado du premier film de la franchise) et l’on appréciera forcément le retour de l’immense Jackie Chan dans son rôle de maître Han.



Karaté Kid : Legends suit l’histoire de Li Fong (Ben Wang), un adolescent chinois qui emménage à New York. Ce dernier découvre les arts martiaux grâce à l’enseignement conjoint de Maître Han et de Daniel LaRusso. On notera que cette collaboration inattendue entre les deux mentors crée un lien entre le film de 2010 et celui de 84. Malin.

Karaté Kids : Legends sera disponible en salles le 28 mai 2025.