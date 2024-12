28 ans plus tard : un premier trailer terrifiant

Après 28 heures plus tard puis 28 semaines plus tard, ce n’est pas « 28 mois plus tard » mais bien 28 ans plus tard qui dévoile enfin avec une bande-annonce vraiment « choc ». La seconde franchise de films de zombies la plus importante depuis Le Retour des Morts vivants se montre ici sous un aspect encore plus brutal que les précédents films de la franchise. L’autre bonne nouvelle, c’est que le métrage a été réalisé par le tandem à la tête des précédents opus, soit Danny Boyle (Trainspotting) et Alex Garland (Ex-Machina). Au casting, outre quelques apparitions de Cillian Murphy, on retrouvera l’immense Ralph Fiennes (Harry Potter), Jodie Comer (Game of Thrones), Aaron Taylor-Johnson ou bien encore Jack O’Connell.

Si 28 ans plus tard semble clore une trilogie, c’est un effet trompe l’œil dans la mesure où Danny Boyle a déjà annoncé que le film démarrerait en fait une toute nouvelle saga « zombiesque » en trois chapitres ! Le trailer s’avère en tout cas très réussi, avec un décompte vocal angoissant qui accompagne quelques courtes séquences souvent violentes. « Quand tout change, rien ne change au final » pourrait aussi être l’adage de cette bande-annonce à l’ambiance dramatiquement survivaliste et dans laquelle les zombies affichent une forme plus éclatante que jamais. 28 ans plus tard sortira en salles le 18 juin 2025.