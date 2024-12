Clone Alpha : une startup polonaise dévoile son concurrent de l’Optimus de Tesla

C’est peu dire que Clone Robotics, une jeune startup polonaise fondée en 2021, a de l’ambition sur un secteur de la robotique humanoïde pourtant occupé par des poids lourds de la tech (Tesla, Boston Dynamics, etc.). Clone Robotics voit loin, et dévoile son dernier projet, un robot humanoïde portant le doux nom de Clone Alpha. Ce dernier dispose de « muscles » artificiels qui fonctionnent comme des muscles humains, capables par exemple de contractions et d’un temps de réponse de moins de 50 millisecondes. Le robot dispose aussi de ligaments, de tendons et de 206 os, tous évidemment calqués sur un squelette humain et assurant 164 degrés de liberté, ce qui est du jamais vu pour une machine de ce type.



Contrairement aux robots humanoïdes récents basés sur un moteur électrique, le Clone Alpha embarque un système hydraulique dont le fonctionnement global s’inspire là encore d’un organe humain, à savoir le cœur. D’autres composants font évidemment plus « high tech »; à l’instar des 4 caméras de profondeur, des 70 capteurs inertiels et des 320 capteurs de pression, et de l’unité de calcul NVIDIA Jetson Thor. C’est impressionnant, mais il y a tout de même un hic, car ce robot est pour l’instant un simple concept, même pas un prototype à vrai dire. Vivement la suite malgré tout…