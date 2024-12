YouTube sur les TV : les utilisateurs ont regardé plus d’un milliard d’heures de vidéos par jour en 2024

YouTube dévoile son bilan de 2024 pour le visionnage sur les téléviseurs, mettant en lumière les tendances et les performances de la plateforme sur les grands écrans.

Les téléspectateurs dans le monde ont regardé chaque jour plus de 1 milliard d’heures de vidéos avec YouTube sur les téléviseurs.

Un secteur majeur dans cette audience concerne le contenu sportif et les programmes pour enfants. En 2024, YouTube a observé une augmentation de plus de 30% du temps de visionnage des vidéos sportives par rapport à l’année précédente. Cette hausse est en grande partie attribuée à la demande des fans pour des extraits, des résumés et des interviews post-match. Pour encourager davantage l’engagement, YouTube a testé une nouvelle fonctionnalité appelée « Watch With », permettant aux créateurs de contenu sportif d’offrir des commentaires en direct, des analyses et des réactions pendant les événements.

Les podcasts ont également vu une forte croissance, avec plus de 400 millions d’heures de contenus podcasts visionnées chaque mois sur les téléviseurs. En parallèle, YouTube a constaté une hausse continue de la consommation sur grand écran grâce à l’augmentation de contenus de qualité mis en ligne par les créateurs.

Une autre évolution marquante est l’augmentation de 35% des vidéos en 4K sur la plateforme, contribuant à une hausse de 30% des revenus pour les créateurs diffusant sur la télévision. YouTube a également lancé plusieurs fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs télé, telles qu’une nouvelle interface de lecteur et un bouton d’abonnement directement intégré dans le lecteur vidéo.

Enfin, un nouveau code parental pour les téléviseurs a été lancé, permettant de mieux contrôler l’accès des enfants aux vidéos et de protéger les comptes des autres membres de la famille.