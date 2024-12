L’application BeReal est visée par une plainte pour les données personnelles

L’association Noyb a déposé une plainte devant la CNIL, le gendarme français de la protection des données personnelles, contre l’application de partage de photos instantanées BeReal, l’accusant de forcer les utilisateurs à consentir à la collecte des données personnelles.

Lancée en 2020, l’application BeReal a séduit plus de 23 millions d’utilisateurs quotidiens grâce à son concept : chaque jour, une notification aléatoire invite les utilisateurs à prendre une photo avec les caméras avant et arrière de leur smartphone, offrant ainsi un aperçu sincère de leur vie quotidienne. L’idée est de proposer un contraste net avec des réseaux sociaux comme Instagram, souvent accusés de promouvoir une version trop « parfaite » de la vie. Cependant, derrière cette approche transparente, BeReal semble avoir un autre objectif : pousser ses utilisateurs à accepter le suivi publicitaire.

Le forcing de BeReal pour obtenir les données d’utilisateurs

Depuis juillet 2024, les utilisateurs européens de BeReal sont confrontés à une bannière de consentement dès l’ouverture de l’application. À première vue, l’utilisateur a le choix, mais la réalité est bien différente. En acceptant la collecte de données pour la publicité personnalisée, l’utilisateur ne verra plus jamais cette bannière. En revanche, si l’utilisateur refuse, la demande revient quotidiennement, à chaque utilisation de l’application. Ce mécanisme est un exemple de ce qu’on appelle les dark patterns, ces techniques qui manipulent l’utilisateur pour obtenir son consentement, en le rendant progressivement agacé par le processus répétitif.

Lisa Steinfeld, avocate spécialisée en protection des données, dénonce ces pratiques comme étant trompeuses. « L’application fait croire à l’utilisateur qu’il a le contrôle, mais en réalité, BeReal le pousse à accepter le suivi », explique-t-elle. De plus, la Commission européenne a déjà mis en garde contre ces tactiques de pression dans ses directives de 2022, soulignant que le consentement donné sous contrainte n’est pas valide.

Face à cette situation, l’organisation Noyb (None of Your Business) a déposé une plainte auprès de la CNIL. Elle demande à ce que BeReal mette fin à ces pratiques, efface les données des utilisateurs concernés et soit sanctionnée pour non-respect du RGPD.

Pour information, l’application a été créée par deux Français et elle a été rachetée en juin par l’éditeur français de jeux vidéo Voodoo.