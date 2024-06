BeReal : le réseau social français se fait racheter par Voodoo pour 500 millions d’euros

BeReal, un réseau social français qui propose le partage de photos, a été racheté par Voodoo, éditeur français de jeux vidéo, pour 500 millions d’euros.

Avec ce rachat, « Voodoo accélère sa diversification dans les applications grand public », dit le groupe dans son communiqué. « Ensemble, Voodoo et BeReal seront idéalement positionnés pour exploiter le potentiel de BeReal et dégager des synergies grâce à l’importante base mondiale d’utilisateurs de la plateforme. Voodoo a l’intention de continuer à investir dans BeReal tout en apportant son expertise en matière de stratégie produit, de croissance et d’infrastructure », poursuit l’éditeur.

Lancée en 2020, l’application BeReleal a rencontré un certain succès auprès des jeunes. Elle compte 40 millions d’utilisateurs actifs, principalement aux États-Unis, au Japon et en France.

BeReal tourne autour des photos. Chaque jour, à une heure aléatoirement choisie, l’application demande à ses utilisateurs de prendre une photo d’eux avec les deux caméras (avant et arrière) du téléphone, photo qui est alors partagée avec les amis qui font la même chose. L’idée est d’être dans l’instantanée, puisque la photo doit être prise dans les deux minutes qui suivent la notification.

Fondée en 2013, la start-up Voodoo revendique de son côté 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur ses jeux. Elle fait partie du club restreint des licornes françaises, ces entreprises technologiques non cotées mais valorisées plus d’un milliard d’euros. La société, qui rassemble 800 employés, se spécialise dans les jeux faciles à prendre en main et dont les parties n’excèdent pas quelques minutes.