ELT : le plus grand télescope terrestre est en bonne voie de construction

En construction dans le désert d’Atacama au Chili, l’Extremely Large Telescope (ELT) s’annonce comme une prouesse technologique sans précédent. Implanté sur le mont Cerro Armazones et développé par l’Observatoire européen austral (ESO), il deviendra d’ici 2028 le plus grand télescope au monde dédié à l’observation en lumière visible et infrarouge. Avec son miroir principal de 39 mètres constitué de 798 segments hexagonaux, l’ELT promet de collecter la lumière des confins de l’univers avec une précision inégalée.

Rendu 3D du télescope tel qu’il sera visible une fois entièrement monté

Ce projet ambitieux, dont la structure et les miroirs avancés sont toujours en cours de fabrication, est le résultat d’ innovations technologiques qui garantissent son alignement et sa stabilité dans des conditions extrêmes. La structure globale de l’ELT est désormais en place, mais il reste encore à installer les immenses miroirs (le principal de 39 mètres et deux autres miroirs dont un permettant d’améliorer la précision des observations).

La construction de l’ELT avance vite. Ci-dessus, le dôme est en bonne voie d’avancement, après quoi il ne manquera plus qu’à installer les trois miroirs dont le miroir principal de 39 mètres de diamètre

Au-delà de ses dimensions impressionnantes, l’ELT se distingue par son potentiel scientifique. Le télescope permettra en effet d’analyser l’atmosphère d’exoplanètes pour détecter d’éventuels signes de vie, d’étudier les galaxies lointaines et les phénomènes comme les trous noirs supermassifs, tout en fournissant des données essentielles sur l’expansion de l’univers et l’énergie noire. Fort de ses technologies embarquées susceptibles d’avoir des retombées dans des domaines aussi variés que l’imagerie médicale, l’ELT marque une étape clé pour l’astronomie et la science en général. A noter que l’avancement des travaux est suivi à l’échelle mondiale grâce à des webcams en direct et des mises à jour régulières, en attendant la mise en activité toujours prévue pour 2028.