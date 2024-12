Le téléphone du ministre des Affaires étrangères a été ciblé par un piratage

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été ciblé par une tentative de piratage via un lien piégé envoyé sur son téléphone personnel.

Un hack visant le smartphone de Jean-Noël Barrot

Ce lien, envoyé via l’application de messagerie Signal, a alerté le ministre qui, après avoir cliqué dessus, a rapidement suspecté une tentative de piratage, comme le révèle Mediapart. Les services compétents du Quai d’Orsay ont suggéré en complément une extraction des données du téléphone du ministre pouvant permettre une analyse plus approfondie ainsi qu’une saisine de l’ANSSI. La saisine a été réalisée et des échanges avec l’ANSSI sont en cours. Mais le ministre a refusé de laisser son téléphone, estimant qu’il avait une série de déplacements à réaliser.

Bien que les logiciels espions Predator et Pegasus soient connus pour être capables de pénétrer un smartphone simplement en cliquant sur un lien piégé, les premières vérifications n’ont révélé aucune intrusion ou installation de malware. Cette affaire ravive les préoccupations sur la sécurité des téléphones personnels des responsables politiques, après que des révélations en 2021 ont montré qu’Emmanuel Macron et plusieurs ministres français avaient été ciblés par Pegasus, un logicel espion de grande envergure.

Le lien reçu par Jean-Noël Barrot pourrait avoir été destiné à des fins malveillantes, mais sans preuve technique concrète, il est difficile de déterminer s’il s’agissait d’une tentative d’espionnage ou d’une campagne de phishing. D’ailleurs, des escrocs utilisent fréquemment des applications de messagerie comme Signal, WhatsApp ou Telegram pour tenter de voler des données sensibles.

Des parlementaires ont récemment été victimes d’une tentative de piratage

Plusieurs parlementaires français ont récemment été victimes de tentatives similaires, via des liens infectés envoyés sur Telegram. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour déterminer l’origine et les intentions derrière ces attaques.

Le ministre Jean-Noël Barrot a aussi été victime d’une tentative d’usurpation d’identité, lorsqu’un message frauduleux a été envoyé au ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, prétendant provenir de lui. Le Quai d’Orsay n’a pas confirmé de lien entre cette incident et la tentative de piratage.