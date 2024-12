Opérateurs : feu vert pour la fusion de Vodafone et Three à près de 20 milliards d’euros

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a donné son feu vert à la fusion entre Vodafone et Three, ouvrant la voie à la création du plus grand opérateur au Royaume-Uni. Cette décision marque un tournant après les préoccupations exprimées par la CMA en septembre, qui redoutait une hausse des prix pour les consommateurs. Toutefois, l’organisme a estimé que les engagements des deux entreprises concernant l’investissement dans un réseau 5G commun et les protections des consommateurs suffisaient à dissiper ces inquiétudes.

Conformément à l’accord, le nouveau groupe devra investir massivement pour déployer son réseau 5G sur l’ensemble du territoire britannique, avec des engagements sur plusieurs années. Ces obligations incluent la mise en œuvre d’un plan ambitieux de mise à niveau des infrastructures, ainsi que le respect de plafonds tarifaires durant les trois premières années suivant la fusion. Le groupe devra aussi garantir l’accès à ses infrastructures pour les opérateurs mobiles virtuels (MVNO).

Avec 27 millions d’abonnements mobiles, l’entité fusionnée prendra la tête du marché, devançant ainsi Virgin Media O2 et EE. Vodafone conservera une participation de 51 % dans l’accord, avec la possibilité de racheter les 49% restants après trois ans. Cette fusion, estimée à 16,5 milliards de livres (19,9 milliards d’euros), devrait se concrétiser d’ici le premier semestre 2025, sous réserve de l’acceptation des conditions par les deux entreprises.

Pour garantir la concurrence, la CMA et Ofcom, le régulateur des communications, superviseront la mise en œuvre de la fusion, notamment par le biais de rapports annuels détaillant les progrès réalisés. Cette décision, qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur mobile, pourrait redéfinir les équilibres du marché britannique dans les années à venir.