Opérateurs : le Royaume-Uni craint une hausse des prix avec la fusion de Vodafone et Three

Une fusion au Royaume-Uni entre les opérateurs Vodafone et Three pourrait renchérir le prix des forfaits pour de nombreux clients, s’est inquiétée l’autorité britannique de la concurrence, la CMA, qui enquête sur l’opération.

Le régulateur avait ouvert en avril une enquête approfondie sur cette fusion à plusieurs milliards d’euros. Dans ses conclusions provisoires, présentées aujourd’hui, la CMA estime que l’opération « entraînerait des augmentations de prix pour des dizaines de millions de clients » de la téléphonie mobile, qui pourraient aussi pâtir « d’un service réduit, tel que des forfaits de données moins importants dans leurs contrats ».

En ramenant à trois le nombre d’opérateurs britanniques, la fusion pourrait aussi avoir un impact négatif sur la qualité du marché, notamment en affectant les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) comme Lyca Mobile, Sky Mobile ou Lebara.

La CMA a toutefois reconnu que la fusion pourrait aussi « améliorer la qualité des services mobiles et accélérer le déploiement des réseaux et services 5G de nouvelle génération ».

Vodafone et Three ont fait part dans un communiqué conjoint de leur désaccord avec les conclusions provisoires de la CMA. Les opérateurs affirment notamment qu’en fusionnant deux opérateurs moins performants, ils pourront en réalité mieux concurrencer les deux autres acteurs du marché, BT/EE et Virgin Media O2, et mettent en avant leur plan d’investissement de 11 milliards de livres.

Vodafone et sa maison-mère CK Hutchison comptent, grâce à cette fusion, créer le leader des télécommunications outre-Manche et un champion de la 5G, qu’ils espèrent valoriser à 16,5 milliards de livres (19,6 milliards d’euros).

La CMA s’est fixée jusqu’au 7 décembre pour rendre sa décision finale.