Free dévoile… des baskets en lien avec la Freebox Révolution

Free continue de fêter ses 25 ans et annonce une paire de baskets aux couleurs de la Freebox Révolution. Elles ont été créées en collaboration avec la marque Corail.

Voici comment Corail présente la paire de baskets en lien avec la Freebox Révolution :

Confectionnées par nos équipes et celles de Free à Paris, nos Dream sont fabriquées par des artisans expérimentés au Portugal. Vous y trouverez tous les composants emblématiques de la Freebox Révolution : l’imprimé iconique Freebox Révolution par Philippe Starck, le câble Ethernet RJ11, ou encore le Leet Speak avec le « 1337 » sur la languette.

Pour cette Dream, nous concevons la même recette : du plastique recyclé, notre marque de fabrique. Et on y ajoute des morceaux de FREEBOX…

La partie supérieure, recyclée à 90 %, est fabriquée à partir de déchets plastiques et d’une enduction à base de maïs. La semelle recyclée signature est fabriquée à 80 % de caoutchouc recyclé et 20 % de Freebox recyclée. Des morceaux de télécommande Freebox Révolution rouge et gris sont intégrés et visibles dans les semelles. Les lacets sont en polyester recyclé, fabriqués en France à partir de bouteilles en PET recyclées.