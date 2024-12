Mon IA Pro : Orange lance une IA générative à destination des professionnels

Les IA génératives sont décidément partout, y compris désormais chez le premier opérateur français. Orange vient en effet d’annoncer Mon IA Pro, un service destiné aux professionnels s’appuyant sur une IA générative « maison ». Développée par la division Orange Innovation, cette IA s’intègre à la messagerie (depuis le service Mon Bureau Pro) et s’adresse principalement aux petites structures pro (PME et auto-entrepreneurs par exemple). Et évidemment, l’interface et l’ergonomie générale ont été pensées pour que tout un chacun puisse bénéficier des avancées de l’IA sans connaissances préalables (comme cela est parfois nécessaire avec les IA basées sur des prompts).

Trois grandes fonctions principales sont assurées par l’IA d’Orange, soit :

« • La synthèse d’emails : permet aux utilisateurs de rapidement prendre connaissance de l’essentiel des messages reçus

• La génération de réponses automatiques : propose des réponses contextualisées, facilitant ainsi la gestion des échanges

• La réponse à un mail dans la langue de l’interlocuteur : identifie la langue utilisée dans le mail reçu et propose une réponse dans la même langue. «

Pour David Viret Lange, Directeur Entreprises France chez Orange, Mon IA Pro » représente une avancée significative dans notre mission d’accompagnement auprès des professionnels. » Ce nouveau service d’IA est inclus dès aujourd’hui et sans frais supplémentaire dans la totalité des offres internet Orange Pro (Livebox Pro, Open Pro, Connect Pro)