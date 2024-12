Rachida Dati accuse Amazon de contourner la loi avec la livraison gratuite des livres

Rachida Dati, la ministre de la Culture, s’est attaquée au cas d’Amazon et sa récente « magouille » pour proposer la livraison gratuite des livres, alors que la France impose des frais de livraison de 3 euros.

Depuis le mois dernier, les clients Amazon peuvent choisir la livraison gratuite des livres dans un réseau de plus de 2 500 points de retrait partout en France. Cette option est disponible pour une sélection de points de retrait situés dans des commerces vendant notamment des livres. Plus de 70% de ces points de retrait sont situés dans des zones rurales ou petites villes. Une fois qu’un livre a été ajouté au panier sur Amazon, les clients ont la possibilité de sélectionner un point de retrait gratuit au niveau de la page de paiement. Il est également possible de se faire livrer à domicile via les autres options de livraison.

Amazon doit normalement facturer la livraison de livres au prix de 3 euros si la commande est inférieure à 35 euros. Or, avec sa parade, le commerçant en ligne propose la gratuité. Il estime d’ailleurs respecter la loi.

Ce n’est pas l’avis de Rachida Dati. « Je vous le dis : c’est un contournement de la législation », a déclaré la ministre auprès de l’AFP à l’occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse. « On va y répondre. (…) J’ai demandé une réponse très claire là-dessus », a-t-elle ajouté, précisant que les services du ministère de la Culture s’occupent de cette affaire en ce moment même.

Aucune information n’a filtré pour le moment sur ce qui va se passer pour Amazon France. Faut-il s’attendre à une amende ? Ou simplement le fait d’arrêter cette pratique et imposer la livraison à 3 euros ?