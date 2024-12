INMO AIR 3 : des lunettes AR performantes à écrans Micro-OLED… proposées à un tarif « raisonnable »

En pleine croissance depuis le lancement du Meta Quest 3 (qui dispose de fonctions AR avancées) et des Meta Ray-Ban, le marché des lunettes de réalité augmentée accueille aujourd’hui les INMO AIR 3, développées par la société chinoise INMO. Ces lunettes autonomes sont les toutes premières à intégrer des écrans micro-OLED couleur fabriqués par Sony, des dalles qui offrent une définition Full HD (1080p) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 62 pixels par degré (PPD). Grâce à la technologie « Array Waveguide », les INMO AIR 3 projettent une image transparente sur le verre tout en restant légères et économes en énergie. Équipées d’une puce Snapdragon à 8 cœurs et d’un suivi de mouvement 3DoF, ces lunettes AR assurent des performances de pointe avec notamment une luminosité maximale de 600 nits et un champ de vision de 36 degrés.



Les INMO AIR 3 sont pensées pour un usage quotidien et permettent de consulter ses mails, son agenda ou ses notifications sans devoir sortie le smartphone de sa poche, le tout en multiâches . Elles peuvent également accueillir des verres correcteurs Essilor, une bonne nouvelles pour ceux qui portent des lunettes. Lancées à 4 999 yuans (environ 650 euros hors taxes) en Chine, ces nouvelles lunettes AR pourraient bien démocratiser un peu plus la réalité augmentée auprès du grand public, pourvu bien sûr que les contenus adaptés suivent ces évolutions technologiques.