Finalement, il n’y aura pas de boutique Xbox sur Android en 2024

La situation est désormais assez floue. Fort d’une décision de justice qui stipulait que Google devait ouvrir sa plateforme Android pendant une durée minimale de trois ans, Microsoft avait promis de porter son app de boutique Xbox sur le petit robot vert avant la fin de l’année en cours. Patatras puisque la justice californienne a accepté la demande d’appel de Google et va désormais étudier les mesures antitrust décidées contre Google. Dans l’intervalle, Microsoft ne peut évidemment plus publier son app sur Android, à moins d’en passer par le système Google Play Billing qui ponctionne 30% des revenus. « À cause d’un délai administratif déterminé par les tribunaux, nous ne pouvons pas actuellement publier notre plateforme marchande comme prévu. Notre équipe a construit l’application, qui sera disponible dès que les tribunaux auront rendu leur verdict final » déclare la présidente de Xbox Sarah Bond sur Twitter.

Sarah bond, la présidente de Xbox

Du côté de Google, on fait dans l’humour involontaire : « Microsoft a toujours été en mesure de publier une application marchande sur Android qui permette d’acheter ses jeux et d’y jouer – c’est juste qu’il s’y refuse. La décision initiale du tribunal, ainsi que l’implémentation précipitée de ses mesures, menace la sécurité et la fiabilité de l’expérience Google Play. Microsoft, comme Epic, ignore ces inquiétudes fondées quant à la sécurité du système. Nous tenons à soutenir un écosystème qui fonctionne pour tout le monde, et pas simplement pour deux grosses entreprises du jeu vidéo ». Les mêmes arguments qu’Apple donc (la sécurité du Play Store obligerait à maintenir le système de paiement en place), sachant que Google oublie volontairement d’évoquer le système Google Play Billing qui récupère 30% des montants réalisés par l’app et qui dans le cas présent récupèrerait 30% du prix d’achat de chaque jeu acheté dans la boutique Xbox (et on ne parle pas de jeux mobiles ici), ce qui est évidemment inacceptable