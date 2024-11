L’équipage de l’ISS lance un protocole anti-contamination à cause du Cargo russe Progress 90

Le cargo russe Progress 90 amarré à la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 23 novembre devait apporter à l’équipage de la station plus de trois tonnes de provisions. Malheureusement, dès l’ouverture du Cargo, une odeur nauséabonde s’est répandue dans l’habitacle, obligeant les astronautes à refermer l’écoutille et à lancer des protocoles anti-contamination. Les astronautes rapportent ainsi que juste après avoir ouvert la trappe du Cargo, ces derniers ont constaté une odeur nocive ainsi que des gouttelettes, entraîné la fermeture immédiate de l’écoutille afin d’éviter toute contamination potentielle. Fort heureusement, la NASA a confirmé par la suite que la qualité de l’air de la station n’était pas affectée et qu’aucun problème de sécurité n’avait été identifié. Les sections russe et américaine de l’ISS ont activé des systèmes d’épuration de l’air, et l’équipage a par la suite procédé avec prudence pour accéder au module touché.

Cet incident met une nouvelle fois en évidence la vétusté des modules et Cargo russes. Pour rappel, le segment russe de l’ISS souffre d’une fuite d’air dans son module Zvezda depuis 2019, un problème qui s’est aggravé ces dernières années. En outre, les vaisseaux russes (de ravitaillement ou de transport) ont subi des fuites récurrentes de liquide de refroidissement, dont deux incidents en 2022 impliquant un Soyouz et un cargo Progress. Ces soucis techniques s’ajoutent aux relations tendues entre la NASA et Roscosmos, ce qui laisse passablement songeur quant à la poursuite du programme de l’ISS jusqu’à son abandon programmé vers 2030. Malgré l’incident en cours, le cargo Progress 90 restera amarré à l’ISS pendant six mois avant de brûler dans l’atmosphère terrestre.