Des chercheurs reconstituent une fresque bouddhiste à partir d’un vieux cliché peu détaillé

Logé en plein cœur de l’île de Java, le sublime complexe de Borobudur est la plus grande et l’une des plus anciennes structures bouddhistes au monde. Situé près de Yogyakarta, ce temple historique attire des millions de visiteurs chaque année… ainsi que de nombreux chercheurs. Des scientifique de l’université de Pékin et de l’université Ritsumeikan ont utilisé un réseau neuronal afin de reconstruire en 3D un bas-relief endommagé à partir d’une simple photographie peu détaillée prise en 1890 ! Le défi consistait ici à transformer la photographie en noir et blanc datant du 19ème siècle en une représentation 3D ultra précise. En analysant les paramètres de profondeur et en se concentrant sur les « bords mous », le réseau de neurones mis au point par les chercheurs a permis d’atteindre un taux d’exactitude dépassant les 95 %.

https://t.co/9ocmJzH9he Merekonstruksi model 3D relief tersembunyi Borobudur menggunakan foto yang diambil 134 tahun lalu pic.twitter.com/941eMFUgKg — Odyssey to the Far East (@motherlander) November 16, 2024

Orné de 2672 reliefs en pierre, Borodudur est un trésor culturel qui a résisté à des siècles d’abandon et de délabrement depuis sa construction au 9ème siècle. Après son abandon et la conversion de l’île à l’islam, le temple fut oublié jusqu’à sa redécouverte en 1814. La reconstruction toute récente de ses reliefs souligne ici l’importance cruciale des initiatives de restauration et de préservation, initiatives qui passent de plus en plus souvent par un travail de recherche et des technologies de pointe. Ces nouvelles méthodes de restauration ouvrent de nouvelles possibilités pour la récupération d’autres reliques antiques perdues ou endommagées au fil du temps, si tant est qu’il existe bien sûr d’autres clichés anciens de ces lieux mythiques.