Les échantillons de l’astéroïde Ryugu ont été contaminés lors de leur récupération sur Terre

C’est peu dire que la mission japonaise Hayabusa 2 avait obtenu un résultat remarquable en parvenant à collecter plus de 5,4 grammes de matière provenant de l’astéroïde Ryugu, dépassant ainsi très largement l’objectif initial de 100 milligrammes. Cet astéroïde de type Apollo (autrement dit un « tueur de monde » potentiel), proche de la catégorie des chondrites carbonées, nous renseignera bientôt sur les conditions d’émergence de notre système solaire primitif. Malheureusement, les premières analyses des échantillons récupérés en 2020 ont révélé une contamination par des micro-organismes terrestres, ce malgré des précautions extrêmement strictes telles que des outils stériles, des chambres de transport scellées et des salles remplies d’azote. Cette contamination pour le moins inattendue met en lumière la résilience des formes de vie terrestre et soulève déjà de nombreuses préoccupations concernant la contamination biologique lors des futures missions d’exploration spatiale, à commencer par la récupération des échantillons de Mars.

En outre, cet incident remet en question l’hypothèse même de la panspermie, suggérant plutôt que les micro-organismes parfois trouvés sur des météorites pourraient en fait provenir de la Terre. Le risque est désormais grand d’introduire des éléments biologiques terrestres dans d’autres corps célestes comme Mars ou Titan malgré toutes les mesures de stérilisation prises avant les lancements. Face à ce risque de contamination biologique, il va donc falloir mettre au point des protocoles d’hygiène encore plus stricts pour le traitement des échantillons, car il devient clair que les normes actuelles sont nettement insuffisantes.