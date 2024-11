Timestop D-20, la montre digitale parfaitement adaptée au Jdr Donjons et Dragons

La montre Timestop D-20 risque fort de séduire les amateurs du cultissime jeu de rôle Donjons et Dragons. Cette toquante originale dispose en effet d’une très sympathique fonction…de lancer de dés ! En plus d’afficher l’heure, le jour et la date, la montre permet aux utilisateurs de lancer numériquement divers dés, y compris des dès à 4, 6, 8, 10, 12, 20, et même 100 faces, ces types même de dés utilisés principalement dans les jeux de rôle papier popularisés avec D&D. Il est même possible de lancer jusqu’à 12 dés virtuels simultanément ainsi que des des rouleaux D20 avec avantage ou désavantage. Des icônes spéciales mettent en évidence les succès ou les échecs critiques, ajoutant un peu plus à l’aspect « rôliste » de cette fonction. Sachant que la Timestop D-20 cherche à séduire les amateurs d’un jeu conçu dans les années 70, il n’est pas étonnant de constater que son design attachant est assez « vintage ».



Proposée au prix de 99 dollars, la Timestop D-20 est disponible en noir, orange et acier inoxydable, les livraisons démarrant à partir des mois de janvier ou février de l’année prochaine. A noter que la Timestop D-20 ne dispose pas d’alarme, une fonction que son créateur juge « pas amusante ». Pour le reste, les caractéristiques sont très honorables pour un modèle de ce tarif, avec notamment la résistance à l’eau, un écran LCD rétroéclairé et une pile format pièce remplaçable dont l’autonomie serait de trois ans.