Google Pay s’améliore en France avec la compatibilité de la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire

Google Pay voit son support des banques françaises compatibles augmenter, avec l’ajout de la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire, qui appartiennent toutes les deux au groupe BPCE. Le concurrent d’Apple Pay sur Android devient ainsi un peu plus intéressant en France.

Deux nouvelles banques pour Google Pay en France

Google n’a pas encore mis à jour son site, mais celui de la Caisse d’épargne évoque bien le support de Google Pay, tout comme celui de la Banque populaire. Ainsi, les clients des deux banques peuvent désormais passer payer sans contact avec leur téléphone. Il n’est plus nécessaire d’utiliser la carte bancaire. C’est compatible aussi bien dans les magasins physiques qu’en ligne.

Il est bon de noter que Samsung Pay supporte déjà les banques du groupe BPCE. Vous pouviez déjà payer avec votre smartphone Galaxy. Mais si vous avez un smartphone Android d’une autre marque, voici votre tour avec Google Pay.

« Google Pay est demandé par nos clients qui sont 22 % à être équipés d’un smartphone Android ne disposant jusqu’ici d’aucune solution de paiement mobile. Nous avons donc décidé de déployer Google Pay pour répondre à leur besoin », a indiqué le groupe BCPE à iGeneration. « Nous avons travaillé activement pour garantir que la solution soit parfaitement conforme à nos standards. Nous avons pris toutes les mesures appropriées en accord avec Google de manière à veiller à la protection des données de nos clients selon nos standards », a ajouté le groupe, assurant que Google ne collecte que les données strictement nécessaires à l’enrôlement et à la réalisation du paiement. Les données du compte bancaire ne sont pas collectées par le groupe.

Comment activer Google Pay sur votre smartphone Android

Assurez d’avoir l’application Google Wallet. Si vous ne l’avez pas, téléchargez-la gratuitement sur le Google Play Store. Ouvrez-la et appuyez sur « Ajouter à Wallet » en bas de l’écran, puis appuyez sur « Carte de paiement ». Ici, utilisez la caméra de votre smartphone pour scanner votre carte. Sinon, vous pouvez entrer manuellement les informations. Il ne vous reste plus qu’à lire et accepter les conditions d’utilisation, puis valider l’ajout.

C’est fait, vous pouvez maintenant payer avec votre smartphone. Et si vous avez une montre connectée, vous pouvez aussi payer sans contact, étant donné qu’elle est liée à votre smartphone et donc à Google Pay.