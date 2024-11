AMD annonce le licenciement de 4% de ses effectifs

C’est donc à quelques semaines des fêtes qu’AMD a confirmé son intention de licencier environ 4 % de ses effectifs mondiaux, soit plus de 1000 employés sur les 26000 que comptait encore l’entreprise l’an dernier. On ne connait pas encore exactement le nom des divisions touchées, mais la société affirme que ce plan social fait partie d’un plan d' »alignement des ressources » sur les possibilités de croissance future. AMD a également mentionné son engagement à traiter les employés concernés avec respect (il ne manquerait plus que ça…) et à les aider tout au long de cette « transition », bien que les détails précis sur ce « soutien » n’aient pas encore été divulgués.

Cette annonce fait suite à un rapport de résultats plutôt mitigés pour le troisième trimestre 2024, un trimestre durant lequel AMD a certes enregistré une croissance globale de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, mais a aussi perdu des plumes dans le secteur du gaming, la division jeux vidéo d’AMD ayant dégringolé de 69 % d’une année sur l’autre. La société a également du mal à suivre le rythme de NVIDIA sur le marché des puces IA. AMD prévoit que le chiffre d’affaires atteindra près de 33 milliards de dollars en 2025, ce qui n’a pas vraiment impressionné les investisseurs qui s’attendaient à une croissance bien plus forte par rapport à 2024.

Pour rappel, le cours d’AMD a chuté d’environ 4 % cette année, et ce ne sont pas les données récentes du groupe qui risquent d’inverser la tendance. Le fabricant de puces n’est pas le seul à connaitre des difficultés lors de ses temps de passage : Intel a annoncé plus tôt cette année le licenciement massif de 15.000 salariés.