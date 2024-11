Cybercriminalité : Interpol désactive 22 000 adresses IP et saisit 1 037 serveurs

Interpol a révélé les résultats impressionnants de Synergia II, une opération mondiale de lutte contre la cybercriminalité menée avec les forces de l’ordre de 95 pays . Cet énorme coup de filet a permis de désactiver plus de 22 000 adresses IP et de saisir 1 037 serveurs utilisés pour des activités illégales telles que le phishing, les ransomwares et les logiciels malveillants (malwares). En réponse à l’évolution des menaces en ligne, notamment l’utilisation croissante de l’IA générative par les cybercriminels, Interpol a rappelé l’importance de la vigilance et des mesures de protection pour les utilisateurs. La principale faille de sécurité se situe toujours entre la chaise et le clavier.

Des résultats spectaculaires ont été obtenus dans plusieurs régions du globe, avec notamment des perquisitions menant à des arrestations et à des saisies de serveurs en Mongolie, Macao et Hong Kong. En Estonie, les autorités ont confisqué pas moins de 80 Go de données. L’opération a également nécessité la participation de partenaires privés comme Group-IB, Kaspersky et Team Cymru, ces sociétés ayant aidé à analyser les données et identifier les infrastructures malveillantes. On notera que ces dernières années, Interpol a multiplié les coups de filet d’importance…sans que cela ne semble réellement diminuer le pouvoir de nuisance de la cybercriminalité au plan mondial.