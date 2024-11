Thermostat Connecté : l’aide financière à l’installation sera très bientôt arrêtée

Si l’on en croit les bonnes sources de notre confrère l’Informé, le gouvernement français envisagerait de mettre fin bien plus tôt que prévu au dispositif « Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » », qui devait initialement durer jusqu’au 31 décembre 2024. Cette aide, qui subventionnait l’installation de thermostats connectés sous certaines conditions, offrait un remboursement variant entre 260 euros et 624 euros selon la surface couverte. L’installation devait être effectuée par un professionnel, et seules les entreprises ayant signé un accord spécifique étaient habilitées à déduire le montant de la subvention de la facture finale. Oui mais voilà,un projet de décret vise à raccourcir la durée de ce programme, un décret qui aurait été décidé après des suspicions de fraudes (ça c’est pour l’explication officielle, n’oublions pas en effet que la France affiche une dette record sous le règne de Bruno Lemaire et que tout est sans doute bon pour boucher un peu le trou).

Il reste encore possible de profiter de l’aide en signant un devis avant la date de fin officielle, mais il est conseillé de ne pas tarder, car la date pourrait être avancée. Bien que le programme prenne fin, les thermostats connectés pourront toujours bénéficier des certificats d’économie d’énergie (CEE) et deviendront obligatoires à partir du 1er janvier 2027.