Les Beatles reçoivent deux nominations aux Grammy pour une chanson améliorée par l’IA

Les temps changent : les mythiques Beatles viennent de recevoir deux nominations aux Grammy cette année pour « Now and Then », une chanson « améliorée » par l’IA et diffusée l’an dernier. Le titre est en lice pour le prix du disque de l’année et du meilleur concert rock, mettant le groupe légendaire en concurrence avec des artistes contemporains comme Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Beyoncé. Malgré la rupture du groupe il y a cinquante ans, Paul McCartney a utilisé l’intelligence artificielle pour « nettoyer » une démo de 1978 de John Lennon, créant ce qu’il appelle « le dernier disque des Beatles » sans compter sur les deepfakes de ses défunts camarades de groupe, John Lennon et George Harrison, qui apparaissent dans le clip (ci dessous).



L’inspiration pour utiliser l’IA est venue de la série documentaire « The Beatles : Get Back » de Peter Jackson en 2021, qui présentait des améliorations audio provenant des sessions d’enregistrement du groupe en 1969. La technologie de l’IA a permis d’isoler le bruit de fond de la voix de chaque membre du groupe, une méthode qui a été appliquée plus tard pour remixer l’album de 1966 « Revolver ». Cette même approche de nettoyage audio serait similaire aux fonctionnalités de filtrage du bruit utilisées dans les plateformes de chat vidéo.