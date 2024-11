Roblox restreint l’accès à la plateforme pour les moins de 13 ans

Roblox, la plateforme de jeu ultra populaire parmi les préadolescents, a longtemps fait l’objet de critiques pour ses mesures de sécurité inadéquates qui exposent les jeunes utilisateurs à des risques divers (contenu explicite et interactions abusives notamment). En réponse à ces accusations, Roblox va mettre à jour ses protocoles de sécurité afin de restreindre l’accès aux utilisateurs de moins de 13 ans. À compter de l’année prochaine, ces utilisateurs n’auront plus accès à certaines « expériences » et ne pourront pas interagir avec d’autres avatars, et ils ne pourront pas non plus participer à des jeux comportant une création d’utilisateur en mode libre, (des jeux qui peuvent contourner la modération et exposer les enfants à du contenu inapproprié). Les créateurs doivent maintenant remplir un questionnaire de contenu pour classer leurs jeux pour les jeunes publics, en s’assurant qu’ils répondent aux lignes directrices spécifiques adaptées à l’âge.

Les nouvelles restrictions de Roblox, qui prennent effet par étapes à partir du 18 novembre, interdisent donc aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser les lieux de rencontre sociaux en raison des nombreux problèmes de sécurité persistants qui ont déjà été remontés. La société met également en place des contrôles parentaux qui exigent le consentement pour certaines fonctionnalités et certains contenus de chat. Roblox teste aussi un système de vérification de l’âge qui s’appuie sur un contrôle des cartes d’identité pour les utilisateurs de plus de 13 ans.