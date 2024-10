Une étude accuse Roblox de ne pas protéger les enfants sur sa plateforme

Rien ne va plus pour Roblox, au cœur d’une énorme controverse après un rapport très critique de Hindenburg Research qui accuse la plateforme de manipuler ses chiffres d’engagement et de ne pas protéger efficacement les enfants contre les contenus inappropriés. Selon ce rapport, Roblox exagèrerait le nombre de ses utilisateurs actifs de 42 % et surtout exposerait les enfants à la prédation et à des discours violents. En réponse à ces graves accusations, Roblox Corporation a rapidement publié un communiqué pour rejeter l’ensemble de ces allégations, qualifiant le rapport de « trompeur » et affirmant que Hindenburg aurait un intérêt financier à nuire à l’image du jeu en tant que société de vente à découvert.

Roblox affirme en outre avoir investi dans des systèmes de sécurité avancés pour surveiller et bloquer les comportements inappropriés. Bien que la société ne nie pas directement certains des graves incidents mentionnés dans le rapport, la société préfère mettre en avant les expériences positives de la majorité de ses utilisateurs, une système de défense qui aura sans doute du mal à faire l’unanimité.